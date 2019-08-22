РИАМО - 22 авг. Мэрия Москвы не согласовала проведения акций оппозиции 31 августа в центре столицы, сообщила глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова.

Незарегистрированные кандидаты запланировали провести шествие 31 августа с 14:00 до 18:00 от метро «Охотный ряд» по Тверской и 1-й Тверской-Ямской улице до площади Тверская застава, а затем митинг на этой же площади. Заявленное количество участников — до 40 тысяч человек.

«В местах начала шествия и проведения митинга отсутствуют места для размещения участников с заявленным количеством. Кроме того, проведение шествия по указанному маршруту создаст помехи для пешеходов и транспортных средств», — говорится в ответе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы, опубликованном Русаковой на ее странице в Facebook.

Кроме того, в ответе департамента отмечается, что митинг ограничит доступ москвичей и гостей столицы к объектам инфраструктуры, тем самым «нарушит права граждан, не участвующих в указанном мероприятии».

Ранее митинг и шествие 25 августа отказались согласовывать Либертарианской партии.

В столице провели уже несколько митингов и шествий, связанных с отказом в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 оппозиционных кандидатов. Акции были как санкционированными, так и несанкционированными.