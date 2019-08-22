РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 авг. Две футбольные команды Подольска примут участие в региональном этапе турнира по дворовому футболу «Уличный красава-2019», сообщается на сайте администрации горокруга.

Молодежное направление Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Молодежка ОНФ» проводит турнир среди дворовых футбольных команд «Уличный красава». В 2019 году в нем примет участие около 50 тысяч человек. Цель акции – обратить внимание подростков на здоровый образ жизни и предоставить им возможность проявить себя в спорте в формате дворового футбола. В турнире могут принять участие только непрофессиональные спортсмены от 14 до 17 лет из любого города России.

«В Подольске в муниципальном этапе акции «Уличный красава» приняло участие 15 команд. Из них две команды продолжат участие в состязаниях на региональном этапе, который пройдет с 12 по 28 сентября. Борьбу в старшей группе футболистов 2002-2003 года рождения продолжит команда «Десна», в младшей 2004-2005 года рождения — команда «Витязь», – говорится в сообщении.

Команды-победители получат сертификаты на установку футбольной площадки и площадки для воркаута в своем городе, а также фирменные мячи и сувениры. Наиболее способные ребята смогут попасть в сборную команду «Уличного красавы», которая под руководством заслуженного тренера РФ Валерия Газзаева сыграет с молодежкой одной из профессиональных футбольных команд. Футбольная акция включена в план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий министерства спорта РФ.