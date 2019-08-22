РИАМО - 22 авг. Сотрудники Следственного комитета РФ и комиссии МАК закончили работу на месте аварийной посадки самолета Airbus A321 в поле в Раменском городском округе Подмосковья, сообщается в официальной группе авиакомпании «Уральские авиалинии» в социальной сети «ВКонтакте».

«Воздушное судно полностью подготовлено к эвакуации: топливо удалено, элементы систем, содержащие давление жидкостей и газов, такие как гидроаккумуляторы, пожарные баллоны, кислородные баллоны, разряжены или сняты», – говорится в сообщении

С воздушного судна также сняли двигатели и все ценные блоки. Сейчас авиаперевозчик ожидает согласование вывоза остова самолета с ГИБДД.

Ожидается, что работы начнутся 23 августа – авиалайнер будет разрезан и вывезен по частям.

Авиакомпания не намерена использовать никакие части данного самолета в будущем.