РИАМО - 22 авг. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днем Государственного флага Российской Федерации и пожелал им благополучия, крепкого здоровья и новых свершений, ведущих вперед регион и всю страну, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Председатель напомнил, что российский триколор берет начало еще в XVII веке. Сейчас он является для россиян знаком преемственности в истории государства. Он выражает свободу, суверенитет и достоинство РФ.

«День Государственного флага способствует сплочению нации, напоминает о незыблемых принципах российской государственности, которые все мы разделяем и поддерживаем», – отметил Брынцалов.

В честь этой даты по всему Подмосковью будут проходить праздничные акции. Например, во всех МФЦ региона 22, 23 и 24 августа сотрудники будут раздавать посетителям патриотические сувениры – значки с триколором.

В Одинцове организуют масштабный «Триколор-концерт» с участием актера, певца, звезды музыкального театра Антона Макарского, оперного солиста Алексея Татаринцева и актера театра и кино Гоши Куценко.

Концерт пройдет на площадке волейбольного центра и будет посвящен трем цветам российского флага. Белый цвет символизирует мир, совершенство, гармонию, чистоту, синий – постоянство, верность, порядочность, красный – энергию, отвагу, героизм, самопожертвование.

День Государственного флага Российской Федерации отмечается в России с 1994 года с выходом соответствующего указа президента РФ.