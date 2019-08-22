РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 авг. Житель Королева лишился автомобиля из-за долгов по ЖКУ свыше 610 тысяч рублей, сообщается на странице городского расчетно-кассового центра в Instagram.

В четверг в ходе регулярного рейда по долгам ЖКХ судебные приставы совместно с представителем КРКЦ (расчетно-кассового центра) произвели арест автомобиля.

«Транспортное средство было эвакуировано на улице Мичурина в связи с задолженностью по ЖКУ, превышающей 610 тысяч рублей. Во время эвакуации хозяин пытался помешать аресту автомобиля, но был вынужден отступить, так как на место приехали сотрудники полиции», – говорится в сообщении.

Согласно жилищному кодексу РФ, услуги ЖКХ необходимо оплачивать регулярно, до 10 числа каждого месяца, если договором не предусмотрено иное.

Для решения вопроса задолженности можно обратиться в КРКЦ, где специалисты юридического отдела помогут составить график платежей. Информацию по судебным приказам можно проверить на портале НеДолжник.рф.