РИАМО - 22 авг. Любителей спорта и природы приглашают на экологический забег – плоггинг 23 августа в парке «Кузьминки-Люблино», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Участникам нужно не только прийти к финишу, но и принести мешки с бытовыми отходами, которые попадутся на маршруте. Ветки и листья поднимать нельзя», – говорится в сообщении.

Поучаствовать смогут все желающие. Сбор участников по адресу: улица Кузьминская, дом 10, строение 1, старт в 11:00. Длина маршрута – около двух километров, он проложен вокруг Нижнего Кузьминского пруда. Приходить лучше в спортивной одежде и обуви. Перед стартом участники смогут послушать лекцию о раздельном сборе отходов и принципах экологического поведения, а также получат специальный номер, перчатки и мешки.

Бегуны, которые соберут больше всего отходов, получат подарки от организатора акции – Мосприроды.

Плоггинг появился в Швеции, а в 2019 году он стал набирать популярность и в Москве. Первые акции прошли весной в Битцевском лесу, Серебряном бору и в других зеленых зонах столицы.