РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 авг. В Подольском роддоме провели успешную лапароскопическую операцию женщине по удалению доброкачественной опухоли и сохранили ей матку, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«Гинекологи 1 гинекологического отделения Подольского роддома успешно провели оперативное лапараскопическое лечение по удалению субмукозного узла с сохранением матки. Также у пациентки удалили маточные трубы с обеих сторон из-за гидросальпинкса», – говорится в сообщении.

Миома матки – одно из самых частых заболеваний у женщин репродуктивного возраста, встречается у 20-30% женщин. Распространенность заболевания увеличивается с возрастом. Пик заболевания приходится на 35-45 лет. В зависимости от расположения миоматозных узлов относительно толщины мышечной стенки матки интрамуральную (межмышечную, интерстициальную) миому матки, которая располагается в толще стенки органа, субмукозную под слизистой оболочкой полости матки, которая растет в полость матки, и субсерозную, которая растет на матке в сторону брюшной полости.

Гидросальпинкс – скопление в маточной трубе женщин прозрачной жидкости бледно-желтого цвета вследствие нарушения в трубе крово- и лимфообращения при её воспалении — сальпингите.