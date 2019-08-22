РИАМО - 22 авг. Банк данных исполнительных производств является общедоступным информационным ресурсом, который позволяет своевременно узнать о наличии исполнительных производств, а также оплатить задолженность без посещения отдела судебных приставов, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«Федеральная служба судебных приставов развивает и модернизирует банк данных, делая его более простым и удобным для граждан. Воспользоваться им можно, когда и где угодно, даже при отсутствии под рукой персонального компьютера или ноутбука», – отмечается в сообщении.

Приложение ФССП для мобильных телефонов и планшетов позволяет получить информацию о наличии или отсутствии задолженности в любом месте, где есть соединение с интернетом. Бесплатное приложение для операционных систем iOS, Android и Windows Phone легко найти и установить из магазинов приложений AppStore, Google Play и Windows.

Кроме того, у пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» есть возможность узнать о долгах через специальное приложение «Банк данных исполнительных производств». Его можно легко добавить в список своих приложений для быстрого доступа.

Приложения для социальных сетей и мобильных устройств позволяют не только быстро получить информацию о задолженности по исполнительным производствам, но и подписаться на получение данных сведений постоянно.