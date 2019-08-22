РИАМО - 22 авг. По искам ООО «ТСК Мосэнерго» суды за первое полугодие 2019 года приняли решения о взыскании в пользу ресурсоснабжающей организации с потребителей-должников свыше 811 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Кроме того, ООО «ТСК Мосэнерго» также подало исков по долгам за поставленную тепловую энергию на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей.

«Позиция компании в подавляющем большинстве случаев подтверждается в судах благодаря, в том числе качественной и слаженной работе коллег из отдела сбыта и юридического отдела при подготовке заявлений в суд. Так, в первом полугодии 2019 года было выиграно более 98% направленных в суды исков», – сказала начальник отдела претензионно-исковой работы управления по правовой работе ООО «ТСК Мосэнерго» Инна Графская.

ООО «ТСК Мосэнерго» создано с целью производства и передачи тепловой энергии в Москве и ряде городских округов Московской области. ПАО «МОЭК» принадлежит 74,64% компании, ПАО «Мосэнерго» – 25,36%.