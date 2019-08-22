РИАМО (КОРОЛЕВ) – 22 авг. Глава Королева Александр Ходырев вручил ключи от квартир детям-сиротам, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В четверг в Королеве в торжественной обстановке вручили ключи от квартир 10 детям, оставшимся без попечения родителей.

«В такие моменты как никогда ощущаешь большое удовлетворение от своей работы. Мы стараемся делать вашу жизнь комфортнее, чтобы в своих квартирах вам было уютно. Желаю вам, чтобы в вашем новом жилье у вас случались только хорошие события, заводите семьи, развивайтесь и трудитесь на благо Подмосковья и Королева, удачи», – сказал глава города Александр Ходырев.

Ребята поблагодарили губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу Королева за новое жилье и пригласили всех гостей на чай в свой новый дом.

Квартиры получены сиротами по государственной программе Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, принятой с целью повышения доступности жилья для населения и обеспечения безопасных и комфортных условий проживания в Московской области.