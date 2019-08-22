РИАМО - 22 авг. В Москве с начала 2019 года реализовано 14 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) общей площадью 1,38 гектара, девять из них расположены в ТиНАО, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента городского имущества.

Участки передаются в аренду по итогам городских торгов, победители которых арендуют их в течение 1,5 лет и должны за этот срок построить капитальные объекты. При выполнении всех условий договора арендаторы могут перейти на долгосрочную аренду земли в течение 49 лет, либо выкупить у города участок и стать его собственником.

«Участки для ИЖС, которые город выставляет на торги по аренде, ежегодно пользуются спросом среди арендаторов. С начала года только в ТиНАО победители торгов арендовали порядка 1 гектара участков, на которых смогут построить дома общей площадью 3,2 тысячи квадратных метров», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он пояснил, что площадь участков варьируется от 5 до 12 соток, размер годовой арендной платы колеблется от 126 тысяч до 1,2 миллиона рублей.