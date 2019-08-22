РИАМО - 22 авг. Проект «Реконструкция приемной семьи» стартовал в Подмосковье на базе школы-интерната имени преподобного Сергия в Сергиево-Посадском городском округе, его главная цель – оказать психологическую помощь членам приемной семьи, а также предотвратить эмоциональное родительское выгорание, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Первым участником проекта психологической помощи станет семья из Орехово-Зуева.

«Фактически каждый родитель сталкивался с проблемной ситуацией, касающейся воспитания детей. А если в семье растет не один ребенок, а девять, как в семье Рудометкиных, причем шестеро из них приемные, то вопросов в воспитании детей не избежать», – отметила Забралова.

По ее словам, в рамках проекта семья на неделю переедет в гостиницу при школе-интернате, где с каждым ее членом будут работать ведущие подмосковные специалисты – психологи, социальные педагоги и юристы. При этом недельный интенсив не прервется просто так – семье продолжат помогать и вне проекта служба сопровождения замещающих семей по месту жительства.

Планируется, что проект «Реконструкция приемной семьи» станет постоянным. Поучаствовать в нем смогут все приемные семьи Московской области, которые испытывают трудности.

Всего на территории региона насчитывается более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом 15,7 тысячи проживает в замещающих семьях, а свыше 8,5 тысяч детей находятся в семьях усыновителей.