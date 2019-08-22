РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 авг. Депутат Подольска Ринат Валитов помог безработному приезжему вернуться к семье в Удмуртию, сообщается в группесв соцсети «ВКонтакте».

В Подольске на днях на прием к депутату фракции «Единая Россия» Валитову обратился горожанин с вопросом об оказании юридической помощи в разрешении вопроса трудовых взаимоотношений с работодателем.

«В ходе беседы выяснилось, что гражданин остался без средств к существованию и не имеет возможности выехать к семье (жене и ребенку) в деревню Сям-Можга Республики Удмуртия, где он постоянно проживает. В Московскую область он приехал на заработки. Депутат изучил просьбу и счел возможным оказать помощь в приобретении билета на поезд для проезда к месту жительства его семьи», – говорится в сообщении.

Мужчина поблагодарил депутата за оказанную помощь.