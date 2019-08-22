РИАМО - 22 авг. На портале госуслуг Подмосковья жители могут получить выписку из государственного водного реестра, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационный технологий и связи Московской области.

«В августе на портале uslugi.mosreg.ru появилась новая электронная услуга. Теперь жители региона в течение пяти рабочих дней могут оформить сведения или копию документа из государственного водного реестра», – отмечается в сообщении.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться на региональном портале госуслуг и заполнить форму заявления в электронном виде. Обращение будет рассмотрено в установленные сроки, а сам заявитель сможет отслеживать ход исполнения своей заявки.

Как уточняется в материале, выписка требуется для согласования строительства и реконструкции объектов, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания.

Ранее для получения копии документа или сведений из государственного водного реестра требовалось личное обращение в Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.

В 2018 году с подобными заявлениями обратились 25 тысяч жителей Подмосковья.