РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 авг. В микрорайоне Климовск Подольска в ходе ремонта дома на улице 8 Марта в подъезде оставят фотообои, но демонтируют антенны, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Генеральный директор МУП «СЕЗ» Александр Громов вместе с профильными специалистами управляющей организации побывал в многоквартирном доме №12 на улице 8 Марта, где согласно запланированным работам начат ремонт подъездов. В настоящее время ремонтные работы ведутся в первой парадной. Планируют покрасить потолок и стены, заменить перила и окна.

«Громов встретился с жителями первого подъезда. Они просили, чтобы фотообои, которые наклеили на одном из этажей, маляры не срывали. Генеральный директор пообещал, что настенная картина продолжит радовать взоры жителей и их гостей», – говорится в сообщении.

Сами жители испортили общее имущество собственников помещений дома, продырявив фасадную стену подъезда и установив телевизионные антенны для личного пользования. Во время замены оконных рам антенны демонтируют.