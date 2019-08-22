РИАМО – 22 авг. На юге столицы отремонтируют центр реабилитации «Чертаново», предусмотрены ремонт входных групп, установка пандусов и замена облицовки крылец, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Ранее была согласована проектная документация для объекта: «Благоустройство территории и капитальный ремонт в ГБУ ЦРИ «Чертаново» по адресу: Днепропетровская улица, дом 27А, район Чертаново Центральное, ЮАО.

«В Москве не только улучшается качество предоставления медицинских услуг, но и активно модернизируются объекты здравоохранения для создания комфортных и необходимых условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Так, на юге столицы будет отремонтировано здание ГБУ ЦРИ «Чертаново», построенное в 1975 году. В рамках проекта запланированы как внешние, так и внутренние работы», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Проектной документацией предусмотрена замена внутренних дверных блоков с наличниками, демонтаж конструкции полов с плинтусами на всех этажах, размещение новых перегородок, а также устройство коробов для обшивки стояков инженерных коммуникаций. Предполагаются ремонт потолка с окраской по подготовленной поверхности и обновление штукатурного слоя стен.

Ремонт фасадов включает в себя окраску стен по подготовленной поверхности, размещение новых наружных дверных и оконных блоков, устройство утепления и облицовку цоколя керамогранитными плитами. При этом запланирована внутренняя отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения в соответствии с их функциональным назначением.

Кроме того, предусмотрены ремонт входных групп, установка пандусов и замена облицовки крылец. В рамках благоустройства территории предполагается ремонт проездов и тротуаров, частичная замена покрытия из резиновой крошки на игровых площадках и восстановление газона, а также установка малых архитектурных форм и устройство наружного освещения.