РИАМО – 22 авг. Завершается отделка фасадов жилого дома по программе реновации в Текстильщиках, всего здесь будет 115 квартир, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В районе Текстильщики по адресу: улица Артюхиной, владение 28А, завершаются работы по отделке фасадов жилого дома по программе реновации. Одновременно продолжается внутренняя отделка помещений. Ввести жилой дом в эксплуатацию мы планируем в конце года», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Девятиэтажный монолитный жилой дом состоит из двух секций и строится по индивидуальному проекту. Фасады выдержаны в оттенках серого цвета, дополненных оранжево-желтыми полосами. Наружная отделка здания выполнена из керамогранита, балконная часть будет облицована фиброцементными плитами.

В доме будет 115 квартир: однокомнатных – 48, двухкомнатных – 50, трехкомнатных – 17. Общая площадь квартир составит 5,93 тысячи квадратных метров.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы от 8 августа 2017 года № 516-ПП.

Территорию вокруг дома благоустроят и озеленят: во дворе будут детская и спортивная площадки, зона отдыха для взрослых. Также разобьют газоны, высадят кустарники и деревья, установят малые архитектурные формы.

«Всего в районе Текстильщики в программу реновации включено 47 жилых домов общей площадью 137,9 тысячи квадратных метров. Для начала реализации программы в районе сформирован и утвержден перечень из четырех стартовых площадок, работа по подбору новых продолжается. Кроме этого, в прошлом году был передан под заселение жилой дом по адресу: улица Артюхиной, дом 24А», – дополнил Бочкарев.

Программа реновации жилья реализуется в столице с 1 августа 2017 года. В настоящее время в нее включены 5173 дома, адресный список состоит из 338 стартовых площадок. Всего в рамках ее реализации предусмотрено расселение свыше 350 тысяч квартир.