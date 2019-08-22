РИАМО - 22 авг. В следующем году в Подмосковье число педагогов и воспитателей, участвующих в программе «Социальная ипотека», увеличится до 110 человек, сообщила журналистам в четверг заместитель министра образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Что касается следующего года, то мы увеличиваем квоту до 110 человек, соответственно 110 учителей и воспитателей получат квартиры в рамках программы «Социальная ипотека», - сказала Каклюгина.

В этом году подмосковные педагоги получат 90 сертификатов на соципотеку, большую часть свидетельств уже выдали.

«Программа реализуется четвертый год подряд, в этом году мы выдаем 90 сертификатов. Нигде в стране нет такой программы, как в Московской области, это дорогая для бюджета программа, но она очень эффективная, потому что помогает поддерживать учителей и привлекать лучших работать в область», - заключила замминистра.

Социальная ипотека предоставляется педагогам государственных и муниципальных образовательных организаций, в том числе молодым учителям, воспитателям, а также врачам, уникальным специалистам и молодым ученым.

В рамках социальной ипотеки квартира приобретается за счет средств областного бюджета: 50% выдается в виде жилищной субсидии, остальные 50% предоставляются в течение последующих 10 лет в качестве ежемесячной компенсации на оплату кредита. Участник программы погашает только проценты по кредиту.