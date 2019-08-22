РИАМО - 22 авг. В столичном районе Строгино заканчивают отделку фасадов культурно-досугового центра на улице Маршала Катукова, новое здание сохранит привычный для жителей района образ старого кинотеатра, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Центр находится по адресу: улица Маршала Катукова, дом 8. Сейчас там продолжается отделка помещений, монтаж внутренних инженерных систем, началось благоустройство прилегающей территории. Ввести центр в эксплуатацию планируют в 2019 году.

«Общая площадь досугового центра составит порядка 6 тысяч квадратных метров. Все помещения будут доступны маломобильным категориям посетителей. Новое здание сохранит привычный для жителей района образ старого кинотеатра, который был раньше на месте центра – фасадные конструкции будут выполнены панелями с отделкой под дерево (белая сосна и темный орех) и черный мрамор», — говорится в сообщении.

У здания будут два этажа, оно будет разделено на две зоны — клубную и зрелищную. Каждая зона имеет самостоятельный вход, но они будут связаны между собой.

В зрелищной зоне будет работать концертный зал на 510 мест с галереями, которые могут трансформироваться из зрительских мест в сценическое пространство. В клубной зоне организуют экспозиционно-рекреационное пространство, там также появятся библиотека, танцевальный зал, зал хореографии, кружок робототехники и технического моделирования, студия живописи и многое другое.

Обе части здания соединит «городская гостиная» — 80-метровая крытая улица, направление которой совпадает с привычным для жителей района маршрутом от метро к домам и зоне отдыха у реки.

«Современный культурный центр на месте кинотеатра «Таджикистан» обеспечит жителей района широким спектром современных услуг в области культуры и искусства и положительно отразится на уровне комфорта жилой среды», — отметил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он добавил, что строительство таких районных центров культуры - это часть программы, направленной на восстановление прежних социальных центров притяжения районов.