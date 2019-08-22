РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 авг. В Подольском роддоме спасли женщину с внематочной беременностью и сделали ей щадящую эндоскопическую операцию, ей сохранили трубу и она снова может пытаться забеременеть, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«Молодая женщина обратилась к врачам с сильными болями внизу живота, с помощью УЗИ ей диагностировали левостороннюю трубную беременность. В течении часа пациентку перевели в операционную и произвели трубный аборт, сделали энуклеацию или удаление целиком шаровидных образований плодного яйца при помощи милкинга, то есть выдавливания плодного яйца из трубы в брюшную полость, а после извлекли его наружу. Врач-эндоскопист в результате оперативного лечения сохранил пациентке трубу. Ее выписали домой после восстановления», – говорится в сообщении.

Трубная беременность представляет серьезную опасность здоровью женщины и требует срочной медицинской помощи. Причиной развития трубной беременности могут стать инфекционно-воспалительные процессы в малом тазу, гормональный дисбаланс в организме женщины, спаечные процессы в малом тазу, последствия оперативных вмешательств в брюшную полость, неконтролируемое использование гормональных контрацептивов, опухолевые поражения матки или придатков.

Возможными осложнениями трубной беременности могут быть: разрыв маточной трубы, геморрагический шок, обширная кровопотеря, трубный аборт, бесплодие.

Для того, чтобы справиться со стрессом, женщина может обратиться за бесплатной консультацией к психологам Подольского роддома, которые принимают как очно, так и онлайн по скайпу каждый понедельник в 10:00.