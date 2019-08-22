РИАМО - 22 авг. В Подмосковье 37 элитных племенных быков представили на показе, который прошел накануне в рамках семинара, организованного министерством сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья вместе с АО «Московское» по племенной работе», говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Семинар был посвящен теме «Эффективное использование генетических ресурсов АО «Московское» по племенной работе» в воспроизводстве молочного скота Подмосковья». Свыше 70 руководителей и зоотехников-селекционеров области приняли участие в мероприятии», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

На мероприятии обсудили вопросы животноводства и племенного дела, проблемы разведения КРС и реализации племенного молодняка. По словам Разина, племенной материал, созданный в Подмосковье, может конкурировать с продукцией европейских племпредприятий. На семинаре даже затронули вопрос создания единой «Биржи племенного молодняка».

Выставка быков-производителей привлекла особое внимание. На ней представили 37 особей, в том числе 32 быка голштинской породы черно-пестрой и красно-пестрой масти, двух быков бурой швицкой породы, еще двух симментальской породы и одного быка англерской породы.

«Почти все показанные быки имеют геномную оценку и занимают топовые места среди быков Европы и Северной Америки», - отметил Разин.

Племенные предприятия Московской области имеют спрос не только в России, но и в ближнем зарубежье. Продукцию из Подмосковья поставляют более чем в 1,2 тысячи хозяйств 60 регионов России, а также в Белоруссию, Казахстан, Азербайджан и Узбекистан.