РИАМО - 22 авг. Прощание с Александрой Назаровой пройдет на новой сцене театра имени Ермоловой 24 августа, начало в 11:00, сообщается на официальном сайте театра.

«Прощание с народной артисткой России Александрой Ивановной Назаровой состоится в субботу, 24 августа, на новой сцене театра имени М.Н.Ермоловой с 11:00 до 13:00. Вход с Никитского переулка», — говорится в сообщении.

Актриса будет похоронена на Троекуровском кладбище.

Народная артистка России, актриса театра имени Ермоловой Александра Назарова скончалась 20 августа. Она снялась более чем в 100 фильмах и телесериалах, среди которых блыи «А если это любовь?», «Граница. Таежный роман», «Принцесса на бобах», «Возвращение Мухтара», «Ночной дозор» и другие. Также она занималась озвучиванием мультфильмов. Назарова работала в театре имени Ермоловой с 1965 года.