РИАМО – 22 авг. Эксперты Роскачества отобрали лучшие модели электрических чайников по 159 показателям качества и безопасности, в выборку вошли 30 образцов производства России, Польши, Китая и Турции, сообщает Федеральное агентство новостей.

Специалисты проанализировали продукцию 23 различных фирм, ее цена разнилась от 487 до 7880 рублей. При оценке чайников в первую очередь ориентировались на электро- и химическую безопасность, выделение формальдегида, насколько много он забирает энергии, как долго он способен сохранять воду теплой, и насколько он громкий.

«По совокупности факторов лучшими эксперты Роскачества признали электрочайники BBK EK 1720G, Moulinex BY282, 220-240V, 50-60Hz, 2000-2400W и винтажный чайник из нержавеющей стали Russell Hobbs. Также в топ-5 вошли Tefal KO331, 220-240V, 50-60Hz, 2000-2400W и Tefal KI400, 220-240V, 50-60Hz, 1850-2200W», — говорится в материале.

Неудовлетворительный результат показал чайник «Эльбрус», у которого отказал автоматический выключатель, у Scarlett SC-EK18P44 шел пар из-под кнопки, у Delta LUX DL-1057 протекло дно.

Обнадеживающим итогом теста стало отсутствие выделения бора, хрома, никеля и свинца у всех 30 моделей. Также ни один из них не повлиял на изначальный pH жидкости. Вместе с тем при кипячении каждый их них выделил формальдегид в жидкость, степень присутствия которого возрастала с числом кипячений.

Заместитель руководителя Роскачества Андрей Белоусов пояснил, что формально в России выделение формальдегида в жидкость не говорит о том, что чайник некачественный.

«Однако формальдегид вместе с кипяченой водой из таких изделий попадает в организм человека причем в количествах, превышающих санитарно-эпидемиологические требования к водопроводной воде», — добавил он.

Эксперты Роскачества напомнили, что после покупки чайника необходимо изучить руководство пользователя, это важно для соблюдения правил первого кипячения. При этом нужно кипятить за один раз только то количество жидкости, которое необходимо, не оставлять жидкость в чайнике и отказаться от второго кипячения воды – из-за этого в воду могут начать выделяться химические вещества, отрицательно влияющие на организм.