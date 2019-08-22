РИАМО - 22 авг. В столичном районе Хорошево-Мневники в строящемся двухсекционном здании произошел пожар, загорелся утеплитель на первом этаже, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«В 14:46 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Берзарина, дом 35. Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло в здании на улице Паршина, дом 9А», – говорится в сообщении.

Вспыхнул утеплитель на первом этаже, в результате чего огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. Пожарным удалось оперативно сбить пламя, в 15:04 пожар ликвидировали.

Сведений о пострадавших не поступало.