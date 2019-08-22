РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 авг. Вблизи деревни Борисовка в Подольске ввели в эксплуатацию административно-складской комплекс, теперь в округе появилось 150 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Накануне в Подольске был введен в эксплуатацию административно-складской комплекс, предназначенный для хранения товаров народного потребления. При строительстве объекта вблизи деревни Борисовка были задействованы самые современные технологии. Товары будут распространяться на территории всей России. Благодаря вводу административно-складского комплекса в эксплуатацию в городском округе создано дополнительно 150 рабочих мест», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Площадь склада по итогам 2 этапа составляет 35 тысяч квадратных метров. Строительство началось в 2015 году. Застройщик − ООО «НКН-Строй». Проект находился на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области.