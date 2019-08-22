РИАМО - 22 авг. На открытом заседании Геральдического совета города Москвы состоялось торжественное вручение свидетельств о регистрации официальных символов органов государственной власти и муниципальных образований столицы, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский отметил, что вручение прошло в особенную дату.

«Мы празднуем два важных юбилея - это 350 лет нашему российскому триколору. . В этом же году мы отмечаем еще одну важную дату - 250 лет ордену Святого Георгия. . Очень важно, чтобы эти традиции, которые заключены в символике, не прерывались. Чтобы люди, которые сегодня получают эти награды, чувствовали свою сопричастность к тем героям, кто веками ковал славу нашего Отечества - это одна из главных задач, которую ведет наш Геральдический совет», - сказал Кибовский.

По его словам, за последние годы бюджет департамента культуры вырос и сейчас составляет 72 миллиарда, что открывает новые перспективы для инвестиций в культурную жизнь столицы, и уже в эти выходные 33 площадки откроются в рамках празднования дня Российского триколора.

«Я рада, что именно сегодня, в этот день государственного флага Российской Федерации, мы проводим здесь это заседание. . Конечно, геральдика - это важная часть нашей жизни», - сказала генеральный директор музея города Москвы Анна Трапкова.

На мероприятии присутствовали главы многих муниципальных округов столицы.