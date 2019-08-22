РИАМО - 22 авг. Первый российский и мировой рекорд по массовому сбору грибов планируют установить 14 сентября в Рузском городском округе Подмосковья, сообщается в группе мероприятия в Facebook.

В этот день более 100 участников за два часа должны собрать свыше 100 видов грибов. Определять грибы будет авторитетный ученый-миколог Михаил Вишневский.

«Задача рекорда – разрушение мифов о грибах. Этот рекорд покажет, что «поганки» – это не поганки, они съедобные и полезные. Например, ложноопенок кирпично-красный содержит гиалуроновую кислоту, применяемую в косметологии. Мухомор серо-розовый – по-настоящему вкусный, мухомор красный – съедобный. Чага, веселка и ежовик коралловидный – полезные. Крошечный ароматный чесночник – редкий и дорогой, рестораторы за ним выстраиваются в очередь», – говорится в сообщении.

Как отметили организаторы, год назад в этом же месте 50 грибникам удалось собрать 64 вида грибов, из которых несъедобной оказалась только свинушка тонкая. На этот раз участники намерены собрать уже более сотни видов.

В группе отмечается, что поставленный 14 сентября рекорд ляжет в основу создания книги грибных рекордов России. Это издание призвано ликвидировать безграмотность в грибном вопросе и популяризировать изучение грибов. Имена всех участников мероприятия в Рузском округе навечно впишут в книге грибных рекордов.

Ранее Вишневский назвал самые грибные места Подмосковья. Так, наибольший «улов» можно собрать в Дмитровском округе, Шатуре, Серпухове и Звенигороде. При этом в ближайшем Подмосковье, то есть в 50-километровой зоне от столицы, грибных мест нет вообще.