«Задача рекорда – разрушение мифов о грибах. Этот рекорд покажет, что «поганки» – это не поганки, они съедобные и полезные. Например, ложноопенок кирпично-красный содержит гиалуроновую кислоту, применяемую в косметологии. Мухомор серо-розовый – по-настоящему вкусный, мухомор красный – съедобный. Чага, веселка и ежовик коралловидный – полезные. Крошечный ароматный чесночник – редкий и дорогой, рестораторы за ним выстраиваются в очередь», – говорится в сообщении.
Как отметили организаторы, год назад в этом же месте 50 грибникам удалось собрать 64 вида грибов, из которых несъедобной оказалась только свинушка тонкая. На этот раз участники намерены собрать уже более сотни видов.
В группе отмечается, что поставленный 14 сентября рекорд ляжет в основу создания книги грибных рекордов России. Это издание призвано ликвидировать безграмотность в грибном вопросе и популяризировать изучение грибов. Имена всех участников мероприятия в Рузском округе навечно впишут в книге грибных рекордов.
Ранее Вишневский назвал самые грибные места Подмосковья. Так, наибольший «улов» можно собрать в Дмитровском округе, Шатуре, Серпухове и Звенигороде. При этом в ближайшем Подмосковье, то есть в 50-километровой зоне от столицы, грибных мест нет вообще.
Угадай, какой гриб – съедобный или ложный?
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Пройдите викторину РИАМО и проверьте, сможете ли вы отличить съедобный гриб от несъедобного.
Это ложный белый. Главное отличие белого гриба – белая мякоть и светлая ножка с хорошо различимой светлой «сеточкой». У желчного гриба (ложного белого) она бурая, темно-коричневая, желтоватая или желто-коричневая.
Да, у лисички есть опасный двойник ядовито-оранжевого цвета
В лесах встречается ложная лисичка, или говорушка оранжевая. В некоторых странах она считается съедобным грибом низкого качества, способным вызывать галлюцинации и небольшие расстройства кишечника. В России это условно-съедобный гриб, который все же не стоит употреблять в пищу.
Нет, лисичку ни с чем не спутаешь
Лисичка – условно-съедобный гриб и требует сильной термообработки
Угадай, какой гриб – съедобный или ложный? (11/11)
В рыжиках содержится природный антибиотик, которым даже лечат даже туберкулез.
Нет
Рыжики съедобные, в них содержится природный антибиотик, которым даже лечат даже туберкулез
Вряд ли, слишком яркий цвет
Рыжики съедобные, в них содержится природный антибиотик, которым даже лечат даже туберкулез
Грибник 80 уровня
Видимо, вы грибник со стажем и все грибы знаете в лицо, так что ложными двойниками вас не смутить. Вы точно знаете, какой гриб съедобный, а какой не стоит класть в корзинку. Правда, когда обычные грибы приедаются, вы не прочь поэкспериментировать и нажарить сковородочку съедобных серых «зонтиков».
Без «грибного» мобильного приложения, атласа-определителя или опытного соседа-грибника вам в лес лучше не ходить. А то насобираете каких-нибудь сатанинских или желчных грибов, приняв их за белые! Отравление – еще не самое страшное, что может случиться, если вы решите определить на вкус – какой гриб, ядовитый или съедобный.
В разгар грибного сезона вы поддаетесь общему ажиотажу и мчитесь в лес с утра пораньше. Однако опыта у вас пока маловато. Белый, сыроежку и подосиновик вы, скорее всего, узнаете. А вот разноцветные волнушки, зонтики и рядовки повергают вас в замешательство. Чтобы не рисковать, не кладите незнакомые грибы в корзинку.
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