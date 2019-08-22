РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 авг. В подмосковном Подольске ко Дню государственного флага РФ в Сквере поколений раздали более 700 ленточек цветов российского флага и около 100 флажков, а также напомнили родителям и детям о правилах дорожного движения, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор акции.

«В рамках молодежной патриотической акции «Российский триколор» волонтеры и активисты раздали более 700 ленточек цветов российского флага. Мероприятие начнется в полдень в Сквере поколений. Представители полиции и ГИБДД дарили детям флажки, а родителям памятки о безопасности дорожного движения. Также в ходе акции можно было сфотографироваться с сотрудниками подольского мотобата», – сказал организатор.

В Подольске к этому празднику приурочили и другие мероприятия, главной целью которых было рассказать об истории праздника, о важном значении государственных символов России.

Старт праздничной эстафете дали ребята, отдыхающие в муниципальных детско-юношеских оздоровительных центрах. 22 августа в 9:30 в «Мечте» и в 11:00 в «Ромашке» состоялись патриотические акции, во время которых юные жители округа развернули российский флаг площадью 1000 квадратных метров. Это один из самых больших флагов не только в Подмосковье, но и в России.

В многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Подольска в этот же день с 10:30 началась акция, в ходе которой посетителям МФЦ дарят значки с изображением российского триколора. Акция продлится три дня, значки можно получить в Подольске на улице Кирова, 39 и на улице Высотной, 6, а также в микрорайоне Климовск на улице Заводская, 7 и улице Железнодорожная, 3.

У концертного зала администрации Подольска 24 августа в 13:00 пройдет масштабный флешмоб в честь юбилейной даты. Для гостей праздника предусмотрена концертная программа с выступлением творческих и студенческих коллективов, а также клуба «Ночные волки».

350-летию российского триколора посвятят отдельную страницу XI Открытого межрегионального фестиваля народного творчества «Славянское подворье» 25 августа, когда участники и зрители фестиваля споют Гимн России, а главной декорацией послужит развевающийся российский флаг на большом экране. Также на фестивале организуют викторину, посвященную государственному флагу Российской Федерации.