РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 авг. В подмосковном Подольске приступили к строительству спортивной площадки на территории школы №18 имени Подольских курсантов, на данные работы выделили из бюджета округа 7,7 миллионов рублей, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске начаты работы по устройству спортивной площадки в средней школе №18 имени Подольских курсантов. На эти цели из бюджета городского округа Подольск выделили 7,7 миллионов рублей. Капитальный ремонт в школе ведется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в рамках реализации областной госпрограммы «Образование Подмосковья», – говорится в сообщении.

В школе отремонтируют фасад, кровлю, инженерные системы и внутренние помещения. На ремонт общеобразовательного учреждения из бюджета региона выделили 122,1 миллиона рублей.