РИАМО - 22 авг. На юго-западе Москвы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии нашли семилетнего мальчика, который ушел от матери, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по столице.

О пропаже ребенка в районе Университетского проспекта сообщила его мама. Приметы мальчика оперативно передали экипажам групп задержания.

«В ходе поисков в одном из дворов жилого дома на Ленинском проспекте росгвардейцы нашли малыша, он играл с другими детьми на детской площадке. Сотрудники Росгвардии вернули мальчика встревоженной маме», – говорится в сообщении.

По словам женщины, они недавно переехали в столицу и не ориентируются в городе. Когда ребенок исчез со двора, она забил тревогу. Оказалось, что мальчик заигрался в компании других детей и ушел с ними в соседний двор.