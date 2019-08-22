РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 авг. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в четверг поздравил жителей городского округа с Днем государственного флага Российской Федерации, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

День государственного флага Российской Федерации отмечается в стране с 1994 года с выходом соответствующего указа президента РФ. В четверг в парке «Наташинские пруды» Люберец прошла праздничная программа, в которой принял участие Ружицкий, а также депутаты муниципалитета и депутат Мособлдумы Игорь Коханый.

«Дорогие люберчане! Символом каждой страны является герб, гимн и, конечно, флаг. Сегодня важная годовщина – 25 лет, как выбран наш флаг. Поздравляю вас», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что городской округ Люберцы находится в необъятной, сильной стране. Также Ружицкий пожелал жителям муниципалитета мирного неба.

После поздравления главы в небо выпустили сердце из воздушных шаров в цветах российского триколора. Затем на одном из прудов прошло шоу «Летающие люди» и дневной фейерверк с красками.