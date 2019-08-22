РИАМО - 22 авг. Строительство станции «Давыдково» Большой кольцевой линии столичного метрополитена (БКЛ) планируют завершить до конца 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Будущая станция «Давыдково» Большой кольцевой линии метро будет расположена рядом с крупным жилым микрорайоном района Фили-Давыдково. Значительная часть домов этого микрорайона вошла в программу реновации, поэтому открытие станции метро для многих местных жителей станет дополнительным бонусом к будущему новоселью», – заявил мэр города Сергей Собянин во время осмотра хода строительства станции.

Юго-западный участок БКЛ от станции «Можайская» до станции «Аминьевское шоссе», между которыми расположена станция «Давыдково», начали строить в 2018 году. Станция будет расположена вдоль Аминьевского шоссе, у примыкания к нему Инициативной улицы. Единственный вестибюль обеспечит выход пассажиров на шоссе, к жилой застройке и остановкам общественного транспорта.

В настоящее время на территории станции ведутся работы по разработке грунта котлована и устройству ограждающих конструкций. Строительная готовность станции составляет 15%.

Завершить работы по сооружению станции планируется в 2021 году. Открытие участка БКЛ от станции «Можайская» до станции «Аминьевское шоссе» позволит улучшить транспортное обслуживание жителей районов Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское.

Строительство Большой кольцевой линии Московского метрополитена является крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Длина БКЛ составит 70 километров с 31 станцией.