РИАМО - 22 авг. В четверг 55 педагогов из Подмосковья получили свидетельства о праве на получение жилищной субсидии в рамках программы «Социальная ипотека», передает корреспондент РИАМО.

«Поздравляю, это знаменательное событие, у вас появится свое жилье. Вы стали участниками программы «Социальная ипотека», - сказала во время вручения первый заместитель министра образования Московской области Ирина Каклюгина

Свидетельства вручили 16 воспитателям, 28 учителям и 11 молодым специалистам.

Программа «Социальная ипотека» работает в Подмосковье с 2016 года. В ней могут участвовать учителя, воспитатели, молодые ученые и уникальные специалисты, тренеры и врачи.

В 2020 году квоту программы в сфере образования увеличат до 110 специалистов. В итоге соципотеку смогут получить 60 учителей, 30 воспитателей и 20 молодых учителей.