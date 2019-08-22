РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 авг. В трех домах микрорайона Климовск Подольска 23 августа временно отключат воду из-за плановых работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Завтра, 23 августа, не будет подаваться холодная вода с 10:00 до 14:00 в микрорайоне Климовск в квартиры по следующим адресам: улица Садовая, дома №№5, 20; улица Красная, дом №13А. В этот отрезок времени специалисты МУП «Водоканал» произведут работы по замене запорной арматуры», – говорится в сообщении.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.