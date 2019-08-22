РИАМО - 22 авг. В Жуковском в ходе проведения международного авиационно-космического салона (МАКС) будет налажена система раздельного сбора отходов из 25 пунктов и волонтеров, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Во время проведения фестиваля с 27 августа по 1 сентября волонтеры разъяснят собравшимся, как грамотно сортировать мусор.

«С 1 января 2019 года Подмосковье перешло на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор разделяется на «сухой» (синий бак, бумага, металл, картон, пластик), и «смешанный» (серый бак, все остальные отходы, кроме тех, которые утилизируются в особом порядке – крупногабаритного мусора, батарей и аккумуляторов, ртутьсодержащих ламп и приборов)», – отмечается в сообщении.

В материале подчеркивается, что введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.

В Подмосковье активно пропагандируют раздельный сбор отходов. Так, 17 августа более 2 тысяч подмосковных любителей отдыха на природе и шашлыков приняли участие в акции «Мангал-марафон».

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгения Хромушина, за счет «Мангал-Марафона» планировалось обратить внимание местного населения на проблему загрязнения твердыми коммунальными отходами мест проведения пикников и пропаганду среди населения культуры раздельного сбора отходов в общественных пространствах и лесопарковых зонах Подмосковья.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября 2019 года в Жуковском. На нем будут представлены современные разработки в области гражданской и военной авиации, а также перспективные технологические проекты и результаты научных исследований.