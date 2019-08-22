РИАМО - 22 авг. Движение транспорта по Проектируемому проезду №4083 на северо-западе столицы ограничили из-за капитального ремонта моста до февраля 2020 года, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Ограничения введены на участке Проектируемого проезда №4083 от дома 9, строение 33 до пересечения со Строительным проездом в Южном Тушине.

«Особенность ограничения движения — одна полоса с сохранением движения транспортных средств по одной полосе в каждом направлении», — отмечается в сообщении.

Изменения в схеме движения транспорта будут действовать до 10 февраля 2020 года.