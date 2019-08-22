РИАМО - 22 авг. Все ограничения движения, которые вводились из-за временного закрытия станций Сокольнической линии метро, снимут к 06:00 23 августа, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В четверг, на три дня раньше, откроются девять станций Сокольнической линии столичной подземки, участок ветки будет доступен для жителей после 16:00. В районе закрытых станций были организованы выделенные полосы для городского транспорта.

«Компенсационные маршруты будут работать до конца сегодняшнего дня, после чего на юго-западе Москвы начнут снимать ограничения движения. К 6 утра завтрашнего дня все изменения будут сняты», – отмечается в сообщении.

С начала работы компенсационные автобусы в районе временно закрытых станций Сокольнической линии перевезли около 1,5 миллионов пассажиров. На линии работали более 180 низкопольных автобусов большого и особо большого классов. Дополнительные автобусы также вышли на девять регулярных маршрутов до других станций метро.

Транспортный комплекс Москвы успешно справился с перевозкой пассажиров во время ограничений. Более 6 тысяч сотрудников транспортного комплекса, МВД, Росгвардии и ГИБДД управляли движением транспорта.

На станции «Университет», которая приняла на себя основной поток пассажиров, были размещены дополнительные точки продаж – шесть мобильных касс (автомобилей) на улице перед входом на станцию и шесть стоек в вестибюлях.

Во время закрытия станций сотрудники метро обновили пассажирскую зону, путевую и энергетическую инфраструктуру.

С 18 августа для пассажиров были закрыты станции Сокольнической линии: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Станции закрывали для строительства Большой кольцевой линии метро. Предполагалось, что их откроют 24 августа.