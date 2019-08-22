РИАМО – 22 авг. В столичном районе Марьино демонтировали незаконное строение автомойки, которое располагалось на пересечении улиц Подольская и Донецкая, здание мешало движению пешеходов, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции города Москвы.

Как выяснили специалисты ведомства, территория использовалась без прав на земельный участок, а строение автомоечного поста с комплексом сервисных услуг обладало явными признаками самостроя.

«Земельно-правовые отношения не были оформлены должным образом объект не стоял на кадастровом учете. Права собственности также не были зарегистрированы. Кроме того, незаконное строение возвели в границах улично-дорожной сети, что создавало трудности для пешеходов», – отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

В настоящее время объект демонтировали и вывезли строительный мусор. Земельный участок общего пользования освобожден от самостроя.