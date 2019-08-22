РИАМО – 22 авг. Хозяйку квартиры в Дмитровском районе столицы доставили в больницу с ножевым ранением шеи, оперативники организовали проверку по данному факту, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Ранее в службу «02» от безработной женщины 1979 года рождения поступила информация о ножевом ранении в квартире дома на Коровинском шоссе, 14.
«Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили гражданку, которую нарядом скорой помощи доставили в медучреждение и госпитализировали с колото-резаной раной шеи», – отметил собеседник агентства.
Он уточнил, что обстоятельства произошедшего в настоящий момент устанавливаются.
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