РИАМО - 22 авг. Порядка 50% от планируемого объема собрали овощных культур в теплицах сельскохозяйственных организаций Подмосковья, это 48 тысяч тонн овощей, большую часть из них составляют огурцы, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«На сегодняшний день в тепличных хозяйствах региона собрано более 48 тысяч тонн овощей. Это 48% от намеченного нами плана, аграрии рассчитывают на конечный результат в 100 тысяч тонн овощей закрытого грунта», — сказал Разин.

В теплицах Подмосковья выращивают томаты, огурцы, баклажаны, перец и другие культуры.

«Большая часть произведенной продукции приходится на огурцы – 23,8 тысячи тонн. Томатов выращено 22,1 тысячи тонн», — уточнил Разин.

Он добавил, что продукцию продают на торговых точках и сельскохозяйственных ярмарках столицы и региона.

Министр отметил, что лидируют по производству овощей защищенного грунта предприятия из Каширы и Луховиц.