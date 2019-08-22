РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 22 авг. Городской округ Котельники занял второе место в Московской области по количеству созданных субъектов предпринимательства в первом полугодии 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«По данным Федеральной налоговой службы, Котельники вошли в топ-10 в первом полугодии (2019 года – ред.) по количеству созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, заняв второе место. С января 2019 года в Котельниках создано 347 субъектов бизнеса, включая 67 юридических лиц и 309 индивидуальных предпринимателей», – говорится в сообщении.

Налоги с малых и средних предприятий составляют 30% от всех поступлений в бюджет городского округа. Большинство предприятий появились в сфере услуг.

В Подмосковье реализуется комплекс мер поддержки предпринимателей. Подробно о них можно узнать, обратившись в Люберецкий офис «Мой бизнес» по телефону: 8(499)645-64-13, либо позвонив в единый колл-центр для предпринимателей Московской области по телефону: 8(495)109-07-07.