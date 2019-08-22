РИАМО – 22 авг. Согласно новому приказу Росавтодора, в ходе ремонтных работ на дорогах вред на окружающую среду будут минимизировать специальные щиты, посадка растительности и не пропускающие пыль дорожные одежды, сообщает Федеральное агентство новостей.

Щиты будут ограждать природу от вредных выбросов и громких звуков рабочего процесса. Кроме того, вдоль дорог по возможности будут высаживать деревья и кустарники – они будут окружать зону проведения ремонта. На достижение цели также будет работать установка валов, специальных конструкций земляного полотна, которые будут препятствовать распространению загрязнений.

«При прокладке трасс через населенные пункты будут предусмотрены покрытия дорожных одежд и тип укрепления обочин, исключающие пылеобразование», — говорится в приказе Росавтодора.

Когда дорога или сооружение достигнет стадии готовности, ответственные за работы должны будут вернуть к первоначальному состоянию те участки, которые на период строительства им вверили в временную эксплуатацию.

Лидер «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин предложил нанять на время таких работ отдельных специалистов, в ведении которых будет контроль трафика во время ремонта. Подобная практика успешно решает проблему заторов в Соединенных Штатах Америки.