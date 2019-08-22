РИАМО - 22 авг. Школьникам, которые обучаются в подведомственных Минобразования Подмосковья учреждениях, в 2019 году не нужно подтверждать право использования льготной транспортной карты «Стрелка», льгота будет продлена автоматически, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По словам замминистра транспорта региона Святослава Иванова, для удобства учащихся в областных школах Минтранс совместно с министерством госуправления приняли решение о реализации автоматического продления льготной карты «Стрелка».

«Порядка 150 тысячам школьников придет уведомление об автоматическом подтверждении права на льготный проезд по карте на следующий год. Студентам Подмосковья, а также тем, кто учится в Москве, следует подтвердить право использования и получения льготы – блокировка неподтвержденных карт начнется 25 августа», – сказал Иванов.

Право пользования картой «Стрелка» льготной тарификации подтверждается на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области (www.uslugi.mosreg.ru). Рассмотрение заявления и подтверждение права на льготу происходит в срок до четырех рабочих дней.

Транспортные карты «Стрелка» для учащихся – одни из самых удобных инструментов оплаты проезда на общественном транспорте для школьников и студентов Подмосковья. На 2019 год в регионе используется свыше 172 тысяч карт учащихся.

Карты льготной тарификации были введены в обращение в январе 2016 года. С начала 2019 года по картам «Учащегося» и «Учащегося сельской местности» было совершено более 20 миллионов поездок, при этом две трети поездок совершается с 99% скидкой.

По картам учащихся введена отдельная тарифная линейка снижающая стоимость проезда на 50% при первых 35 поездках, и до 99% при дальнейшем использовании карты в течение 30 дней.