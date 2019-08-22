РИАМО - 22 авг. Для правильной адаптации первоклассника к учебе в школе не стоит в первое время перегружать его кружками, а также нервировать ребенка требованиями высоких достижений, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Врач-психиатр высшей категории, заведующий 6-м детским психиатрическим отделением «ЦКПБ» Аркадий Глазков подчеркнул, что начало занятий в школе с сентября – новый и волнительный период для детей, так что стресс им должны помогать снимать родители и учителя.

«На преподавателе лежит задача организовать детям знакомство со школой и ее правилами. Чтобы новоиспеченному ученику было привычнее, лучше провести экскурсию по этажам. Родителям же, наоборот, следует сохранить привычный мир ребенка без изменений. Первоклассник очень нуждается в комфортной обстановке, где все будет просто и понятно, «по-старому», — отметил Глазков.

Так, по мнению специалистов, в первые шесть месяцев не нужно вносить изменения в привычный для ребенка образ жизни. Очень важно, чтобы его режим дня оставался в норме. В этот период особенно не стоит ставить ребенку слишком высокую планку ожиданий – такие порывы в родителях Глазков объяснил тем, что они порой не отделяют себя от ребенка и стремятся доказать окружающим, что отпрыску нет равных, чем создают нарастающее волнение.

«Родители должны прийти к определенной мудрости и принять своего ребенка таким, какой он есть. Старайтесь не показывать ребенку свою тревогу. Дети способны распознать ваше напряженное состояние даже по дыханию и тембру голоса, а это усилит стресс», — посоветовал психиатр.

Нужно наложить категорический запрет на критику школы и негативные отзывы об учителях в присутствии ребенка. Родителям также важно прислушиваться к ребенку, когда он молчит, потому что он еще недостаточно хорошо умеет описывать свои чувства. В связи с этим крайне важно научить детей определять свои эмоции. Если он научится точно формулировать свою проблему, то это сразу же поможет ему снять часть тревоги, которая с ней связана.

«Если заметили, что ребенка что-то беспокоит, скажите ему об этом. Спросите, что происходит. Только без осуждения и обесценивания, пожалуйста. Даже если повод кажется вам ничтожным. Смысл в том, чтобы дать ребенку понять, что вы готовы говорить о проблемах, видите его переживания и вам не всё равно», — добавил Глазков.

Специалисты отмечают, что залог здорового психологического состояния ребенка — это внимание родителей и неравнодушие педагога. В таком случае новый учебный год пройдет максимально спокойно для школьника. Если ситуацию проконтролировать трудно, то нужно немедленно привлечь для ее разрешения квалифицированного психолога.