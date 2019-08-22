РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 авг. В подмосковном Подольске планируют отремонтировать пешеходную дорожку на улице Дружбы до 18 сентября, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на разрушение пешеходной дорожки на улице Дружбы. Он отметил, что у дома №36 асфальт пешеходной дорожки разбит и требует ремонта.

«Рассмотрев обращение по вопросу локального ремонта асфальтобетонного покрытия дорожки на улице Дружбы сообщаем, что факты подтвердились. Работы по локальному ремонту асфальтобетонного покрытия будут проведены в срок до 18 сентября», – сказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.