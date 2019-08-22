РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 авг. Семилетняя спортсменка Ксения Лукина из Люберец установила рекорд мира по подтягиваниям среди девочек своего возраста, сообщил «РИАМО в Люберцах» ее отец Михаил Лукин.

Ранее Ксения установила рекорд России по подтягиваниям среди девочек своего возраста. Она подтянулась 18 раз за минуту.

«Ксюша приняла участие в спортивных состязаниях, посвященных Дню физкультурника, на центральном стадионе Москвы «Лужники». Несмотря на дождливую и холодную погоду, мокрый и скользкий турник, ей удалось установить новый рекорд не только России, но и мира. Ксения в свои 7 лет подтянулась 30 раз за минуту», – сказал Лукин.

Он отметил, что Ксюша стала абсолютным победителем в номинации «Подтягивание».