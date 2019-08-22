РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 авг. Делегация из подмосковных Люберец принимает участие в фестивале творческих сообществ России «Таврида-АРТ», сообщается в Instagram-аккаунте управления по работе с молодежью администрации Люберец.

«Делегация молодежи городского округа Люберцы принимает участие в мероприятиях фестиваля «Таврида-АРТ» – первом фестивале творческих сообществ России. Участников фестиваля ждут ежедневные кастинги, грантовый конкурс для творческих проектов, знакомство с единомышленниками, обмен идеями, творческие коллаборации и создание коллективных арт-манифестов», – говорится в сообщении.

Для этого на фестивале работают 8 уникальных «арт-кварталов», отличающихся по видам искусств, в которых живут молодые творцы.