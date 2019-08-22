РИАМО - 22 авг. Более 700 мероприятий состоится в рамках форума «Город образования», который пройдет в Москве с 29 августа по 1 сентября, 1,3 тысячи иностранных гостей уже зарегистрировались на форум, сообщил журналистам в четверг директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин.

Так, в рамках «Города образования» пройдет открытый педагогический совет, а также мастер-классы и лекции как для детей, так и для их родителей.

«В этом году значительно увеличилось количество событий. У нас более 700 мероприятий в деловой программе. Будет более 1 тысячи спикеров. Если в прошлом году у нас участвовало 86 компаний, то в этом году их будет уже 100. На сегодняшнее утро на участие в форуме зарегистрировалось 1,3 тысячи иностранных гостей — это, наверное, абсолютный рекорд среди образовательных форумов», - сказал Кузьмин

По его словам, на форуме «Город образования» ожидаются представители 80 регионов Российской Федерации и делегации из 50 стран мира.