РИАМО – 22 авг. Эксперты подготовили исследование самочувствия российских трудящихся и выяснили, что меньше всего боятся сокращений молодые специалисты, преподаватели и ученые, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Как говорится в исследовании компании HeadHunter, наименее уверенно на российском рынке труда ощущают себя топ-менеджеры и работники банковской сферы», – говорится в сообщении.

Эксперты отмечают улучшение настроения россиян на трудовом рынке, многие трудящиеся стали более уверенными в своей работе. При этом, позитивнее всего нынешнее положение дел оценивают работники сферы консультирования (0,04) и продаж (0,04), а менее уверенно себя чувствуют топ-менеджеры (0,12) и сотрудники банковской сферы (0,12).

При разбивке на регионы оказалось, что за сохранение своего места опасаются жители Московской области и столицы (0,05), а также в целом Северо-Западного федерального округа (-0,07). А вот людям из Дальневосточного федерального округа (0,07) можно позавидовать – они меньше всех боятся сокращений.