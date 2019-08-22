РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 авг. В подмосковном Королеве в День города 7 сентября ограничат движение автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Ограничения не коснутся общественного пассажирского транспорта.

«Седьмого сентября, в связи с празднованием Дня города, будет введено ограничение движения автомобильного транспорта с 9:00 до 23:00 на некоторых участках дорог: на участке улицы Октябрьская от улицы Ленина до улицы Октябрьский бульвар, на улице Терешковой и на улице Калинина от улицы Гагарина до улицы Циолковского», – говорится в сообщении.

Также движение ограничат на улице Чайковского от улицы Пионерская до улицы Октябрьская, а еще на Октябрьском бульваре от улицы Пионерская до улицы Циолковского.